Ожидается, что трейлер следующей GTA раскроет локацию (возможно, обновленный Vice City), транспорт, судьбу GTA Online и новые игровые возможности, включая первую играбельную героиню, Люсию

Ожидается, что в ближайшее время выйдет трейлер следующей части серии видеоигр Grand Theft Auto. Этот релиз выходит спустя десять лет с тех пор, как последняя игра была выпущена Rockstar Games, создателями серии. Компания уже несколько месяцев тонко намекает на новую игру.

Ожидается, что трейлер, выход которого запланирован на начало декабря, раскроет четыре ключевых аспекта:

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Локация: В прошлых трейлерах Rockstar Games традиционно демонстрировалась локация игры. Предыдущие локации, такие как Либерти-Сити, Вайс-Сити и Лос-Сантос, хорошо известны игрокам игры. Локация является важным аспектом игры из-за большого количества времени и усилий, которые Rockstar вкладывает в дизайн мира. Утечка данных в сентябре позволила предположить, что действие игры может разворачиваться в обновленной версии Vice City.

Транспортные средства: Включение классических автомобилей и других транспортных средств в игру является популярной функцией среди игроков. Есть предположение, что в трейлере будут представлены различные транспортные средства, включая классические автомобили и автомобили старой школы.

GTA Online: Успех GTA Online, многопользовательской версии игры, ставит перед геймдизайнерами сложную задачу. Еще неизвестно, смогут ли игроки продолжить свои онлайн-приключения из предыдущей игры в новой части.

Новые возможности: Утечка данных в сентябре выявила потенциальные новые возможности для игры, в том числе первую играбельную героиню серии, Люсию. Ожидается, что эти функции будут включены в предстоящий трейлер.

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Игровое сообщество с нетерпением ожидает выхода трейлера.