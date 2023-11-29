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Золото растет, доллар снижается на словах представителя ФРС и геополитических волнениях
Фьючерсы на золото поднялись до $2061,50 из-за слабости доллара; Уоллер предвидит снижение ставок, поддерживая металл, с ожидаемой поддержкой на уровнях $2065, $2080 и $2100

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Фьючерсы на золото открылись на отметке $2035,10 и продемонстрировали значительный рост, достигнув пика, которого не наблюдалось примерно за последний год. По состоянию на 15:15 по восточному времени самый активный контракт на февраль 2024 года подорожал на 26,30 доллара и в настоящее время оценивается в 2061,50 доллара.

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Последние три торговых дня подряд доллар демонстрировал нисходящую тенденцию с более низкими максимумами, более низкими минимумами и более низкими закрытиями. В настоящее время курс доллара снизился на 0,44%, а индекс установлен на уровне 102,65. Учитывая, что 1 ноября индекс доллара торговался выше 106, снижение стоимости составило примерно 4%. Индекс доллара взвешен по отношению к корзине из шести иностранных валют, при этом на евро приходится более половины веса индекса.

Индекс доллара США, установленный в 1973 году, отслеживает стоимость доллара США по отношению к другим основным валютам, включая евро (58%), японскую иену (14%), британский фунт стерлингов (12%), канадский доллар (95), шведскую крону (4%) и Швейцарский франк (4%).

Кристофер Уоллер, член Федеральной резервной системы с правом решающего голоса, который является управляющим советом директоров с 2020 года, сделал заявление, которое, возможно, способствовало продолжающемуся снижению курса доллара. Он выразил свое убеждение в том, что темпы инфляции развиваются так, как он ожидал, и что он все больше уверен в том, что нынешняя политика имеет все возможности для замедления экономики и возвращения инфляции к 2%. Он предположил, что ФРС может начать снижать ставки, если инфляция продолжит снижаться в течение нескольких месяцев, заявив, что нет причин сохранять ее высокой.

Хотя Уоллер является лишь одним из многих членов с правом решающего голоса, его ястребиная позиция имеет значительный вес, сигнализируя о том, что Федеральная резервная система, возможно, завершила повышение ставок и теперь рассматривает возможность их снижения при соблюдении определенных условий.

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Учитывая продолжающиеся насильственные конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также заявления Уоллера, золото превысило ключевой психологический уровень в 2000 долларов за унцию. С технической точки зрения, существует незначительная поддержка на сегодняшнем максимуме в 2065 долларов, основанная на прежнем уровне поддержки или ценовом дне, который произошел в конце апреля. Если это сопротивление будет преодолено, следующими уровнями для рассмотрения будут 2080 и 2100 долларов.

#доллар #золото
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