Иранская поддержка ополченцев привела к атаке на авиабазу Аль-Асад в Ираке

Пентагон подтвердил, что атака баллистической ракетой по авиабазе Аль-Асад в Ираке, приписываемая поддерживаемым Ираном ополченцам, привела к ранениям нескольких военнослужащих США. По словам бригадного генерала, атака, произошедшая в понедельник вечером, была осуществлена с использованием баллистической ракеты ближнего радиуса действия и привела к восьми ранениям и незначительному повреждению инфраструктуры.

В ответ на это нападение американские военные нанесли удар, в результате которого погибло несколько военнослужащих ополчения, поддерживаемого Ираном. Этот контрудар был нанесен находившимся поблизости американским военным самолетом AC-130, который был нацелен на поддерживаемый Ираном автомобиль ополченцев и персонал, участвовавший в первоначальной атаке. Центральное командование США подтвердило через социальную сеть X, что американский боевой корабль имел визуальное подтверждение присутствия людей с момента запуска до момента вступления в бой.

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Дальнейшие “высокоточные удары” были нанесены по двум объектам в Ираке рано утром в среду по местному времени, как заявил CENTCOM. Эти удары были прямым ответом на атаки против сил США и коалиции со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок, включая атаку на авиабазу Аль-Асад.

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Военнослужащие США, пострадавшие в результате нападения, в настоящее время проходят обследование. Этот инцидент знаменует собой 66-ю атаку на связанные с Америкой военные базы в Ираке и Сирии с 17 октября, как сообщил представитель Пентагона.