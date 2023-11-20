Арабская делегация в Пекине требует прекращения огня и гуманитарной помощи в Газе через ООН

В понедельник делегация арабских и мусульманских министров призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Этот призыв был сделан во время их визита в Пекин, первой остановки в турне, направленном на прекращение военных действий и содействие доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Запланирована встреча делегации с представителями пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Группировка оказывает давление на Запад, чтобы тот отверг заявление Израиля о том, что его действия против палестинцев являются актами самообороны.

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В состав делегации, встречающейся с главным дипломатом Китая Ван И, входят официальные лица из Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и Организации исламского сотрудничества.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд четко сформулировал миссию делегации: прекратить боевые действия и убийства и ускорить доставку гуманитарных грузов в Газу. Чрезвычайный совместный исламско-арабский саммит, состоявшийся в Эр-Рияде в этом месяце, также призвал Международный уголовный суд расследовать предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные Израилем на палестинских территориях.

Саудовская Аравия призывает Соединенные Штаты и Израиль прекратить военные действия в Газе. Наследный принц Мухаммед бен Салман, фактический правитель королевства, созвал арабских и мусульманских лидеров, чтобы усилить это послание.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри выразил надежду на более активную роль крупных держав, таких как Китай, в прекращении нападений на палестинцев в секторе Газа. Он отметил, что некоторые крупные страны в настоящее время обеспечивают прикрытие израильских атак.

Во время трансграничного вторжения ХАМАСА в Израиль 7 октября было захвачено около 240 заложников. Это событие привело Израиль к вторжению в сектор Газа с целью ликвидации исламистской группировки боевиков.

Управляемое ХАМАСОМ правительство в Газе сообщило, что с тех пор в результате израильских бомбардировок погибло по меньшей мере 13 000 палестинцев, включая минимум 5500 детей.

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Посол Израиля в Пекине Ирит Бен-Абба выразила надежду, что делегация обсудит захваченных ХАМАСОМ заложников и призовет к их немедленному освобождению без предварительных условий. Она также предложила сторонам обсудить роль Египта в содействии оказанию гуманитарной помощи.