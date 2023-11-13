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Американские военные нанесли авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, которые связаны с группировками, поддерживаемыми Ираном. Эти места, расположенные недалеко от Абукамы и Маядина, включали в себя учебный центр и склад оружия и использовались Корпусом стражей Исламской революции Ирана и поддерживаемыми Ираном ополченцами. Эта акция знаменует собой третий акт возмездия со стороны США чуть более чем за две недели в ответ на растущее число нападений на базы, где дислоцируются американские войска в Ираке и Сирии.
Министр обороны Ллойд Остин заявил, что удары были нанесены по указанию президента, чтобы подчеркнуть приверженность США защите своего персонала и интересов. Группировки активистов, многие из которых действуют в рамках Исламского сопротивления в Ираке, с 17 октября совершили почти 50 нападений на базы США в Ираке и Сирии.
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Эта дата совпадает со значительным взрывом в больнице в Газе, который привел к многочисленным жертвам и вызвал протесты в нескольких мусульманских странах. Израильские военные продолжают наносить удары по Газе в ответ на разрушительные действия ХАМАС на юге Израиля 7 октября. Несколько группировок пообещали отомстить США за их поддержку Израиля в конфликте с ХАМАС.
Пентагон сообщает, что примерно 56 американских военнослужащих получили ранения в результате терактов в Сирии и Ираке, но все они возобновили выполнение своих обязанностей. Полученные травмы включают черепно-мозговую травму и другие незначительные ранения.