Прошлый месяц был самым жарким октябрем с начала наблюдений, средняя глобальная температура, как считается, на 1,7 градуса выше уровня конца 1800-х годов

Согласно последним научным данным, 2023 год, по прогнозам, будет самым теплым за всю историю наблюдений, температура в настоящее время на 1,43 ° C выше среднего показателя доиндустриального периода.

Данная информация была предоставлена Самантой Берджесс, заместителем директора службы по изменению климата Copernicus. Ожидается, что предстоящий саммит по климату Cop28 рассмотрит этот насущный вопрос.

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Предыдущий месяц, октябрь, был признан самым теплым октябрем за всю историю наблюдений в мире, с температурой на 1,7 ° C выше средних октябрьских температур конца 1800-х годов. Деятельность человека, такая как сжигание ископаемого топлива и разрушение природы, способствовала увеличению содержания газов, улавливающих тепло, в атмосфере, что привело к повышению глобальной температуры на 1,2°C со времен промышленной революции. Глобальная температурная аномалия за октябрь 2023 года была второй по величине за все месяцы в наборе данных, превзойденная только предыдущим месяцем.

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Экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара и засухи, усугубляемые этими высокими температурами, привели к значительному антропогенному воздействию и вызывают серьезную озабоченность.