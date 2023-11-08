На аукционе среди прочих предметов из истории корабля будут продаваться редкие артефакты с "Титаника", включая меню с ужином первого класса перед катастрофой и карманные часы Синая Кантора, с оценками в 60 000 фунтов стерлингов и 50 000 фунтов стерлингов соответственно

На этой неделе запланирован аукцион редкого меню первого класса с "Титаника", датированного 11 апреля 1912 года. Меню, пострадавшее от воды, было найдено в вещах покойного канадского историка Лена Стивенсона. Способ, с помощью которого Стивенсон заполучил меню, остается неизвестным. В меню подробно описаны блюда, приготовленные на ужин для состоятельных пассажиров лайнера за три дня до трагического столкновения с айсбергом.

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В дополнение к меню на аукцион будут выставлены карманные часы, принадлежащие Синаю Кантору, русскому иммигранту, погибшему в результате катастрофы. Несмотря на коррозию от соленой воды Атлантики, еврейские цифры на циферблате остаются видимыми. Жена Кантора пережила морскую трагедию.

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Аукционный дом Henry Aldridge & Son Ltd оценивает, что карманные часы будут проданы минимум за 50 000 фунтов стерлингов (приблизительно 61 500 долларов). Ожидается, что стоимость меню составит 60 000 фунтов стерлингов (примерно 73 800 долларов). На аукционе также будет представлено множество других памятных вещей с "Титаника" и транспортных средств.