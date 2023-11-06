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Эвакуация из Газы приостановлена
Происходит возобновление эвакуации иностранных граждан из Газы через контрольный пункт Рафах в Египте после приостановки из-за инцидента с машиной скорой помощи, в то время как президент Палестинской автономии Махмуд Аббас обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном необходимость прекращения огня со стороны Израиля

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В настоящее время предпринимаются усилия по возобновлению эвакуации иностранных граждан и раненых из Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет. Эта операция была приостановлена с субботы из-за досадного инцидента с участием машины скорой помощи. Эта информация была подтверждена официальными лицами Египта, США и Катара.

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила о полном перебое в работе связи и интернета в секторе Газа из-за продолжающихся бомбардировок. Министерство здравоохранения Газы также сообщило о многочисленных жертвах в результате ночного удара по лагерю беженцев.

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Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле, в ходе которой призвал Израиль к немедленному прекращению огня. Блинкен, который в настоящее время находится с необъявленным визитом на оккупированном Западном берегу, ранее выражал опасения, что прекращение огня потенциально может принести пользу ХАМАСУ.

По словам американского чиновника, после своего визита Блинкен предположил, что Палестинская администрация должна сыграть значительную роль в определении будущего сектора Газа.

Контрольно-пропускной пункт Рафах, который ведет на Синайский полуостров Египта, является единственным пунктом выезда из Газы, который не находится под контролем Израиля. Согласно двум египетским источникам, несмотря на нынешние обстоятельства, грузовики с гуманитарной помощью смогли въехать в Газу.

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В процессе эвакуации, который начался в среду в рамках соглашения при международном посредничестве, более 300 американцев покинули Газу. Однако некоторые американцы все еще находятся в регионе, как заявил Джонатан Файнер, заместитель советника по национальной безопасности.

#палестина #газа
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