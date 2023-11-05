Минобороны России сообщило об успешном испытании новой атомной подводной лодки "Император Александр III" с межконтинентальной баллистической ракетой "Булава", способной перевозить до шести ядерных боеголовок, что вызвало внимание НАТО и подчеркнуло усилия России в укреплении своих военных сил

Министерство обороны России объявило в воскресенье, что новая российская стратегическая атомная подводная лодка "Император Александр III" успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Булава". Ракета была запущена из подводного положения в Белом море, расположенном у северного побережья России, и поразила цель на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России, за тысячи километров отсюда.

Федерация американских ученых заявляет, что ракета рассчитана на перевозку до шести ядерных боеголовок. В минобороны заявили, что испытание ракеты является завершающим элементом государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о принятии крейсера в состав Военно-морского флота.

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"Император Александр III" - седьмая подводная лодка российского проекта 955 "Борей" ("Арктический ветер") и четвертая из модернизированного варианта "Борей-А". НАТО называет их подводными лодками класса "Долгорукий", названными в честь "Юрия Долгорукого", первой атомной подводной лодки нового поколения, спущенной на воду Россией со времен холодной войны.

Подводная лодка класса "Борей" оснащена 16 ракетами "Булава", каждая длиной 12 метров (40 футов) и дальностью действия около 8000 км (5000 миль).

С момента прихода к власти в 1999 году президент Владимир Путин увеличил военные расходы и стремился восстановить ядерные и обычные вооруженные силы России после хаоса, сопровождавшего распад Советского Союза в 1991 году.

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Конфликт на Украине привел к наихудшему кризису в отношениях Москвы с Западом со времен холодной войны. В прошлом месяце Путин заявил, что он не готов подтвердить, следует ли России возобновлять ядерные испытания.