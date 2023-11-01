По мере приближения крайнего срока 1 ноября, установленного Пакистаном для выезда нелегальных мигрантов из страны, гражданин Афганистана Мухаммад Рахим отправился в путешествие из Карачи к афганской границе. Несмотря на то, что Рахим прожил всю свою жизнь в Пакистане, женился на пакистанке и воспитывал там своих детей, у него нет пакистанских документов, удостоверяющих личность.

Правительство движения "Талибан" в Афганистане сообщило, что примерно 60 000 афганцев вернулись из Пакистана в период с 23 сентября по 22 октября. Это последовало за объявлением Пакистана 4 октября о том, что он будет высылать любых нелегальных мигрантов, которые не покинут страну добровольно.

Абдул Муталеб Хаккани, представитель министерства по делам беженцев движения "Талибан", заявил 26 октября, что в последнее время число возвращающихся ежедневно было в три раза выше, чем обычно.

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В окрестностях Сохраб-Гота в Карачи, одном из крупнейших афганских поселений в Пакистане, оператор автобусных перевозок "Азизулла" сообщил об увеличении объема услуг в связи с массовым отъездом. Одновременно образовались очереди на другие автобусные рейсы, направляющиеся в Афганистан.