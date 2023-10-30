В аэропорту в Дагестане произошли антисемитские беспорядки, когда группа людей напала на пассажиров, прибывших из Израиля, что привело к многочисленным травмам и задержаниям. США и Израиль осудили инцидент, выражая надежду на безопасность граждан

В воскресенье большая группа лиц незаконно проникла на территорию главного аэропорта Дагестана, Россия, и направилась к посадочному полю. Сообщалось, что группа скандировала антисемитские лозунги и, по-видимому, нацеливалась на пассажиров, прибывающих из Тель-Авива, Израиль, рейсом российской авиакомпании Red Wings.

Впоследствии аэропорт в Махачкале, столице Дагестана, был закрыт, и на место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов. По данным Министерства здравоохранения Дагестана, более 20 человек получили травмы во время инцидента, при этом двое, как сообщается, находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших были как сотрудники полиции, так и гражданские лица.

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Министерство внутренних дел по Северо-Кавказскому федеральному округу России заявило, что записи камер видеонаблюдения из аэропорта будут использованы для установления лиц, причастных к инциденту. Сообщалось, что более 150 человек были идентифицированы как активные участники беспорядков, и на данный момент произведено 60 арестов.

На кадрах инцидента, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько человек размахивают палестинскими флагами и пытаются перевернуть полицейскую машину. Слышно, как толпа выкрикивает антисемитские лозунги. Было замечено, как некоторые лица изучали паспорта прибывающих пассажиров, по-видимому, в попытке идентифицировать граждан Израиля.

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Соединенные Штаты осудили антисемитские протесты в Дагестане. Канцелярия премьер-министра Израиля выступила с заявлением, в котором выразила надежду на то, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев. Сообщается, что посол Израиля в России сотрудничает с российскими властями для обеспечения безопасности израильтян и евреев