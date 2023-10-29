Жители Газы взяли продукты из складов Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), чем вызвали обеспокоенность из-за сокращения гуманитарной помощи и критику системы доставки

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что жители Газы силой проникли на склады и распределительные центры БАПОР, забрав муку и предметы первой необходимости. Агентство выразило обеспокоенность по поводу потенциального нарушения гражданского порядка после трех недель конфликта и строгой блокады Газы.

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Агентство идентифицировало один из разрушенных складов в Дейр-эль-Балахе как хранилище для грузов из гуманитарных конвоев, прибывающих в Газу из Египта. Поток гуманитарной помощи в Газу был серьезно ограничен с тех пор, как Израиль начал кампанию бомбардировок густонаселенной палестинской территории в ответ на нападение правящей группировки ХАМАС 7 октября.

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БАПОР заявило, что поставки на рынок сокращаются, а гуманитарной помощи, поступающей в Газу грузовиками из Египта, недостаточно. Агентство также раскритиковало нынешнюю систему доставки гуманитарных конвоев в Газу, назвав ее порочной по своей сути.