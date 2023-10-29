В субботу прошли демонстрации в поддержку палестинцев в разных странах. В Лондоне участники призывали к прекращению огня и защите прав палестинцев. Израильские действия вызвали осуждение и привели к многочисленным жертвам в Газе.

В субботу в различных городах Европы, Ближнего Востока и Азии прошли масштабные демонстрации, выражающие солидарность с палестинцами на фоне эскалации конфликта в секторе Газа с участием израильских вооруженных сил.

В Лондоне наблюдалось одно из самых крупных скоплений людей. Демонстранты прошли маршем по центру города, призывая администрацию премьер-министра Риши Сунака выступить за прекращение огня. Одна из участниц, Камилла Ревуэльта, подчеркнула, что демонстрация направлена на обеспечение прав палестинцев и призыв к прекращению огня.

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Британское правительство, разделяя позицию Соединенных Штатов, прямо не призывало к прекращению огня. Вместо этого он предложил гуманитарные паузы для облегчения доставки помощи в Газу. Великобритания подтвердила право Израиля на самооборону после нападения ХАМАСА 7 октября, в результате которого, по сообщениям Израиля, погибло 1400 человек, преимущественно мирных жителей.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило в субботу, что число погибших в Газе достигло 7650 с момента начала израильских бомбардировок три недели назад. Сообщается также, что большинство этих жертв - гражданские лица.

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Несмотря на существенную поддержку Израиля западными правительствами и гражданами в ответ на нападения ХАМАСА, ответные действия Израиля также вызвали возмущение, особенно среди арабских и мусульманских стран.