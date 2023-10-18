Украина заявила об атаке на российские воздушные средства с использованием предоставленных США ракет большей дальности

Украина заявила о нанесении значительного удара по российским воздушным средствам, который, как сообщается, является одним из самых разрушительных с начала конфликта, по словам президента Украины Владимира Зеленского. При нападении предположительно использовались баллистические ракеты большей дальности, подаренные Соединенными Штатами.

Заявление Зеленского последовало за сообщением американского чиновника о том, что баллистические ракеты большей дальности, которые Киев добивался в течение длительного периода и которые были обещаны президентом Джо Байденом, были тайно доставлены и в настоящее время используются на поле боя.





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По данным украинских сил специальных операций, операция под кодовым названием "Стрекоза" привела к уничтожению девяти российских вертолетов на двух аэродромах в оккупированных Россией регионах на востоке и юге Украины во время ночной атаки. Кроме того, в заявлении упоминалось о нанесении ударов по военной технике, системе противовоздушной обороны, складам боеприпасов и взлетно-посадочным полосам. В нем сообщалось о многочисленных ранениях российских военнослужащих.

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Подтверждая выполнение обязательств президента Байдена, данных его украинскому коллеге в предыдущем месяце, американский чиновник признал предоставление армейской тактической ракетной системы (ATACMS).