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В Белом доме обсуждают возможное вмешательство "Хезболлы" в конфликт в секторе Газа
Текущие обсуждения в Белом доме касаются возможного военного вмешательства в случае, если "Хезболла" присоединится к конфликту в Газе, угрожая Израилю с использованием значительного арсенала ракет

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Белый дом начал обсуждение возможных военных действий, если "Хезболла" вмешается в конфликт в Газе и начнет атаки на Израиль с использованием своего обширного ракетного арсенала. Об этом сообщили три официальных лица США и один израильский чиновник, знакомый с этим вопросом, сообщает Axios.

Участие "Хезболлы" грозит значительной эскалацией продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, что потенциально привело бы к значительным жертвам среди гражданского населения как в Израиле, так и в Ливане, и потенциально втянуло бы в ситуацию Соединенные Штаты.

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С начала конфликта в Газе 7 октября напряженность между Израилем и "Хезболлой" нарастает, что приводит к ежедневным столкновениям вдоль израильско-ливанской границы. И поскольку израильские военные в настоящее время сосредоточены на фронте Газы, они столкнутся со значительными трудностями в борьбе с угрозами на двух фронтах одновременно, на фоне непрерывных ракетных ударов по израильским населенным пунктам и военным объектам.

В последние дни "Хезболла" при поддержке Ирана запускала реактивные и противотанковые снаряды по израильским позициям и силам вблизи границы, что вызвало израильские авиаудары по объектам "Хезболлы". Сообщалось о жертвах с обеих сторон, в том числе о потере нескольких боевиков "Хезболлы" и солдат Армии обороны Израиля.

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До сих пор обеим сторонам удавалось предотвращать полномасштабные боевые действия, ограничиваясь перестрелками локального значения. "Хезболла" воздержалась от развертывания своих бойцов для наземного наступления или использования высокоточных ракет большой дальности против израильских целей.

#байден #хамас #белый дом #газа
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