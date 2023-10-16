Контролируемый Египтом пограничный переход в Газу планируется открыть вновь для доставки гуманитарной помощи и смягчения кризиса в регионе





Иран, поддерживающий как ХАМАС, так и "Хезболлу", предостерег Израиль от дальнейшей агрессии в отношении палестинцев, подчеркнув потенциальную эскалацию в регионе, если нападения продолжатся. Министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан указал, что Иран не может оставаться пассивным наблюдателем, если агрессия продолжится.

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Предвидя наземное наступление, премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал расширенный чрезвычайный кабинет Израиля, в который вошли бывшие оппозиционные законодатели, чтобы продемонстрировать единство. Отстаивая позицию Израиля, Нетаньяху заявил, что именно ХАМАС столкнется с уничтожением, а не Израиль.

Сосредоточившись на нанесении ударов по ХАМАС и его инфраструктуре, израильские военные, сосредоточив танки вдоль границы с Газой, продолжили свои авиаудары, по сообщениям, поразив в воскресенье около 250 военных целей, включая командующего южным округом ХАМАС.





Командующий израильскими вооруженными силами генерал-лейтенант Герци Халеви обратился к солдатам вблизи границы с Газой, подчеркнув важность их миссии по полному уничтожению ХАМАС, намереваясь добиться существенных и долговременных изменений в регионе.

Гуманитарная ситуация в Газе остается критической, поскольку израильская блокада препятствует притоку предметов первой необходимости, включая топливо, продовольствие и воду. Несмотря на то, что были приняты некоторые меры для возобновления водоснабжения в некоторых районах южной части Газы, Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подчеркнуло растущую нагрузку на свои ресурсы в связи со значительным притоком перемещенных лиц, ищущих убежища в учреждениях в южных регионах.

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На фоне эскалации напряженности появились сообщения об израильских авиаударах вблизи больницы Аль-Кудс в городе Газа, препятствующих передвижению машин скорой помощи и создающих серьезные проблемы для оказания медицинской помощи.