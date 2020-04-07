Создатели игры Cyberpunk 2077 мотивируют моддеров новым конкурсом
Компания CD Projekt Red, которая является разработчиком игры Cyberpunk 2077, сегодня объявила конкурс для моддеров компьютерных корпусов. Энтузиастам и поклонникам игры предлагается представить свой дизайн корпуса, вдохновлённый атмосферой киберпанка.
рекламаВ трейлере конкурса Cyber-up Your PC унылый белый корпус преображается до неузнаваемости:
На официальной странице конкурса говорится, что если ваш проект будет выбран экспертом, вы сможете сконструировать свой корпус вместе с профессиональным моддером. Творения для конкурса будут приниматься до 5 мая 2020 г., и 5 лучших проектов будут отмечены членами жюри, а победитель получит полностью укомплектованный компьютер Alienware вместе с мышью, клавиатурой и монитором.
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Выход же самой игры на ПК, PlayStation и Xbox One перенесён с апреля на 17 сентября 2020 г. Видимо, разработчик таким конкурсом подогревает интерес игроков, терпение которых на исходе.
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