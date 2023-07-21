Истории могут отображаться постоянно или ограниченное время до 48 часов

Недавно появлялась информация, согласно которой мессенджер Telegram, как и многие другие мобильные приложения соцсетей, готовит функцию под названием Stories. Теперь она доступна, но не для всех, а только для подписчиков платной версии Telegram. В этой функции даётся больший контроль, нежели в других приложениях. Можно выбирать, кто будет видеть записи и как долго они будут показываться, прежде чем исчезнут.

Эта функциональность Telegram напоминает Facebook Messenger. Истории показываются в виде раскрываемых пузырей наверху списка чатов. Можно сделать их общедоступными, доступными только для контактов, для избранных контактов и близких друзей. В истории можно добавлять подписи, ссылки, отмечать других пользователей, обмениваться фотографиями и видео с передней и задней камер.

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Чтобы не видеть постов от какого-либо контакта, можно отправить их в список «Скрытые», который находится в разделе контактов. Истории могут исчезать через 6, 12, 24 и 48 часов, или же отображаться на странице профиля постоянно. Для каждой публикации настройки конфиденциальности задаются отдельно.

Пользователи могут отправлять реакции и комментарии к чужим историям. Публиковать их пока могут только подписчики платного тарифа Telegram. Его стоимость составляет $4,99 в месяц, но и тогда истории пока доступны не во всех странах. Также платный тариф позволяет передавать файлы размером 4 ГБ, повышает скорость скачивания, даёт уникальные стикеры, переводит голос в текст, вдвое увеличивает максимальное количество фолловеров и т.д., пишет Engadget.