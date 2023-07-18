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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Telegram выпустил облигации на сумму около $270 млн для обеспечения дальнейшего роста
Сам Павел Дуров купил около четверти ценных бумаг.

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Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что сейчас сервис ежедневно привлекает свыше 2,5 млн новых пользователей. Для поддержки стремительного роста мессенджера и укрепления его позиций на переполненном рынке аналогичных по замыслу (но не набору функций) решений компания-разработчик решила выпустить облигации на сумму около 270 млн долларов. Сам основатель Telegram лично вложился в этот выпуск, обозначив веру в своё детище.

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В выпуске приняли участие известные фонды, а сам Дуров приобрёл около четверти новых облигаций Telegram. То есть, речь идёт о десятках миллионов долларов, которые Дуров потратил на рост компании.

«Несмотря на то, что Telegram пока не приносит прибыли (чего было бы невозможно достичь всего на второй год монетизации), в абсолютных цифрах он ближе к прибыльности, чем его конкуренты, такие как Twitter и Snap. Некоторые посчитают, что вместо этого мне следовало бы купить дом или самолёт. Но я предпочитаю сосредоточиться на своей работе, не “владея” ничем (ну, кроме Telegram, а также небольшим количество Bitcoin и Toncoin)», — написал Павел Дуров.

nullСам сервис, не смотря на предпринятые меры по запуску системы монетизации, пока не вышел на самоокупаемость. Но эксперты утверждают, что в абсолютных цифрах он намного ближе к прибыльности по сравнению с его конкурентами.

#telegram
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