Он должен увеличить процент выпуска годных чипов

Согласно имеющейся информации, компания TSMC не слишком рада проценту выпуска годных чипов на техпроцессе 3 нм. Значение составляет около 55%, тогда как даже Samsung смогла добраться до 60%. TSMC не собирается мириться со сложившейся ситуацией и работает над следующим поколением техпроцесса 3 нм.

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TSMC начала выпускать чипы на техпроцессе 3 нм в конце прошлого года. Среди прочих моделей на нём выпускаются процессоры Apple A17 и M2. Из-за невысокого процента годных чипов для производителя это не самый прибыльный вариант. У нового поколения техпроцесса процент выпуска годных чипов будет выше.

Также было сказано, что объём рынка полупроводниковой промышленности в настоящее время составляет $500-$600 млрд. К 2030 года это значение может вырасти до $1 трлн. На устройства с высокой вычислительной мощью будет приходиться 40% производства, на мобильные устройства 30%, на носимые устройства 10%, пишет Gizmochina.