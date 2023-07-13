Но обещает не увлекаться сбором дани.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на представителей Huawei Technologies, по итогам прошлого года компания выручила за счёт лицензирования своих разработок сторонним компаниям $560 млн. Под санкции США компания попала в мае 2019 года, и за два предыдущих года потоки лицензионных отчислений из-за падения объёмов продаж смартфонов этой марки изменились таким образом, что Huawei начала больше получать, чем платить своим контрагентам.

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Источник изображения: South China Morning Post

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При этом Huawei осознаёт опасность пути «патентного экстремизма» и в добровольном порядке ограничивает размеры лицензионных отчислений с единицы реализуемой партнёрами продукции. Каждый смартфон с поддержкой 5G, например, компания облагает «данью» в размере не более $2,5 за штуку. Выручку от лицензионных отчислений Huawei будет направлять на финансирование своих исследований и разработок. В прошлом году, например, на эти цели компания потратила четверть всей свой выручки ($22,5 млрд), поэтому даже скромные на этом фоне $560 млн лицензионных отчислений в пользу Huawei являются хорошим подспорьем.