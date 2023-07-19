Dimensity 9300, сканер отпечатков под экраном и камера-перископ

В настоящее время китайский производитель Vivo работает над новыми смартфонами X100, X100 Pro и X100 Pro+. Недавно говорилось, что модель X100 Pro+ будет представлена в Китае в первом квартале следующего года на будущем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Другие два аппарата могут быть представлены в Китае в ноябре на чипе Dimensity 9300. На этот раз инсайдер Digital Chat Station поделился сведениями о X100 Pro.

Аппарат должен получить экран OLED с изгибами по сторонам. У него будет разрешение 1,5K и не исключено наличие частоты обновления 120 Гц.

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Сзади находятся три камеры с основной с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм и камерой-перископом. Разрешение основной камеры 50 Мп, сверхширокоугольной на сенсоре IMX663 скорее всего 12 Мп, камера-перископ OmniVision OV64B 64 Мп.

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nullМощность зарядки составит 100 Вт, сканер отпечатков находится внутри экрана, есть инфракрасный сенсор и двойные стереодинамики, пишет Gizmochina.