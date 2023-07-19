Также всё чаще приобретают аппараты с рук

Мировой рынок смартфонов продолжает сокращаться, говорит статистика аналитических фирм Canalys и Counterpoint. Во втором квартале года поставки снова уменьшились. При этом ситуация далеко не безнадёжная, а поставки устройств в верхней ценовой категории даже растут.

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Canalys говорит о падении поставок смартфонов в целом на 11% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Counterpoint насчитала спад на 8%. В обоих случаях лидером рынка является Samsung с долей 21% или 22%.

Следом идёт Apple с долей 17% в обоих отчётах. На третьем месте находится Xiaomi с долей рынка 13% (Canalys) или 12% (Counterpoint). Далее располагается китайский производитель Oppo с долей 10%.

Counterpoint говорит, что этап быстрого роста рынка смартфонов давно остался в прошлом. Уже восемь кварталов подряд поставки по сравнению с показателями годичной давности сокращаются, хотя Canalys насчитала только шесть таких кварталов. Потребители пользуются смартфонами всё дольше, а рынок восстановленных моделей замедляет продажи аппаратов среднего и начального ценовых сегментов.

В верхней ценовой категории действуют другие законы и продажи растут. Canalys утверждает, что каждый пятый проданный за квартал смартфон был премиальным. В результате Apple по традиции зарабатывает больше остальных, поскольку продаёт только такие аппараты.

Counterpoint говорит о снижении продаж во всех регионах, в первую очередь в развитых. К их числу относятся США, Западная Европа и Япония, где спад был двузначным.

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nullАналитики говорят об истощении складских запасов смартфонов, что к концу года может привести к увеличению спроса на модели последнего поколения, пишет Techspot.