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Для веб-хостинга наиболее важным параметром является время безотказной работы. Для этого у него должны быть наиболее надёжные, быстрые и современные компоненты. Однако, персональный веб-сайт инженера-программиста Майкла Брутмана размещён на компьютере IBM PCjr 1984 года выпуска. Он оснащён процессором NEC V20 чистотой 4,7 МГц и имеет 736 КБ оперативной памяти, хотя изначально разработан с объёмом памяти 128 КБ.
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Среди других изменений можно назвать боковую плату для возможности загружать систему с диска IDE, а также мост SATA/IDE для запуска твердотельного накопителя SATA объёмом 240 ГБ. Ещё здесь есть переходник Ethernet и параллельный порт Xircom PE3-10BT.
Страница состояния сервера показывает, что он без остановок работает с 31 марта, то есть без малого 110 дней. По меркам современных веб-хостингов этот показатель не впечатляет, но для компьютера 40-летней давности неплохо.
Книга рекордов Гиннеса говорит, что рекорд по продолжительности непрерывной работы компьютера принадлежит системе управления космического корабля «Вояджер-2». Он покинул нашу планету 20 августа 1977 года.
Что касается размещённого на этом компьютере сайта BrutmanLabs.org, он посвящён хобби его создателя и модификациям старого компьютера. Появление подобных новостей наверняка приведёт к увеличению объёма трафика на нём, пишет Techspot.