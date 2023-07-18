Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Моддер разместил свой сайт на IBM PC 40-летней давности
Старым компьютерам вместо не только в музее

реклама

Для веб-хостинга наиболее важным параметром является время безотказной работы. Для этого у него должны быть наиболее надёжные, быстрые и современные компоненты. Однако, персональный веб-сайт инженера-программиста Майкла Брутмана размещён на компьютере IBM PCjr 1984 года выпуска. Он оснащён процессором NEC V20 чистотой 4,7 МГц и имеет 736 КБ оперативной памяти, хотя изначально разработан с объёмом памяти 128 КБ.

реклама

Среди других изменений можно назвать боковую плату для возможности загружать систему с диска IDE, а также мост SATA/IDE для запуска твердотельного накопителя SATA объёмом 240 ГБ. Ещё здесь есть переходник Ethernet и параллельный порт Xircom PE3-10BT.

Страница состояния сервера показывает, что он без остановок работает с 31 марта, то есть без малого 110 дней. По меркам современных веб-хостингов этот показатель не впечатляет, но для компьютера 40-летней давности неплохо.

Книга рекордов Гиннеса говорит, что рекорд по продолжительности непрерывной работы компьютера принадлежит системе управления космического корабля «Вояджер-2». Он покинул нашу планету 20 августа 1977 года.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Что касается размещённого на этом компьютере сайта BrutmanLabs.org, он посвящён хобби его создателя и модификациям старого компьютера. Появление подобных новостей наверняка приведёт к увеличению объёма трафика на нём, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#компьютеры
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компактный ПК Minisforum с Radeon 780M смог запустить Cyberpunk 2077 в 1080р в 60 кадров
«Известия»: поставщики гаджетов могут повысить цены на 10%
GMK готовит портативные компьютеры на процессорах Intel Meteor Lake и Raptor Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
133
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
4
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
5
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
13
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
7
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
35
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
7
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
7
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
Intel обходит AMD на розничном рынке процессоров в Южной Корее, но преимущество не слишком велико
2
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
5
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
99
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
39
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
29
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
1
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
3
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
13

Сейчас обсуждают

Дядя Z
10:08
земной шар весь будут чистить
Выпуск деталей для ОТРК "Искандер" увеличили на порядки
Артём Николаев
10:06
Они бы ещё калаши пошли изучать. Там нет ничего инопланетного, вся фишка в массовости и тактике применения.
ФБР и Nintendo смогли найти похищенную 14-летнюю девочку благодаря игровой приставке Nintendo Switch
Mur
10:05
Также, как и британские учёные)
ФБР и Nintendo смогли найти похищенную 14-летнюю девочку благодаря игровой приставке Nintendo Switch
Артём Николаев
10:03
Там живут люди, кто не побоялся пересечь океан и столкнуться с неизвестностью. Соответственно, отбор прошли те, кто сам берёт ответственность за свою жизнь. Отсюда священное право частной собственност...
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
Ветал Винчестер
10:02
Зачем сонибоям другие игры, у них же эксклюзивы есть, думаю сони так и подумали перед принятием решения
Инсайдер сообщил, что Microsoft предложили Sony два варианта по Activision Blizzard
Mur
09:56
"США следят за Крымским мостом с помощью беспилотников и самолетов, и готовят новый акт терроризма", - заявил Блювинкин.
Тактильная рубашка Assassin’s Creed Haptic Gaming позволит вам почувствовать боль от ударов
Mur
09:50
Пора бы уже давно прекратить этот трафик вооружения и террористической активности. Все суда под прицелом должны быть потоплены!
Зеленский надеется продолжить поставки зерна по Чёрному морю без участия России
Владимир Сарычев
09:48
Какие ещё версии есть, товарищи?!))..
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Дядя Z
09:47
завтра все вместе,на белую сволочь
Рулить контрактным производителем SMIC будет ветеран Коммунистической партии Китая
Johan_888
09:44
Гарантия безопасности отозвана в ООН, а дальше акватория объявляется зоной боевых действий, и кто в неё зашёл сам виноват.
Зеленский надеется продолжить поставки зерна по Чёрному морю без участия России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем