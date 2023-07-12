Как сообщает Reuters, глава подразделения IBM Semiconductors Мукеш Харе (Mukesh Khare) заявил о намерениях материнской корпорации использовать процессоры собственной разработки в составе облачных систем искусственного интеллекта семейства watsonx. Выпускать разработанные IBM процессоры по заказу будет компания Samsung Electronics, хотя конкретные технологические нормы не упоминаются.
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Применение процессоров собственной разработки хоть и не даст возможности отказаться от использования ускорителей NVIDIA, позволит снизить эксплуатационные затраты за счёт более низкого энергопотребления таких процессоров. Они будут специализироваться на формировании логических выводов и принятии решений в системах ИИ, а обучение языковых моделей будет проводиться на ускорителях NVIDIA, которые в этом преуспели.