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Очередная сборка Windows 11 в канале Canary в приложении «Параметры» в разделе Система > Восстановление содержит новую опцию «Исправить проблемы с помощью Центра обновления Windows». Она призвана упростить решение проблем в работе Windows, вроде конфликтных драйверов. Можно считать это упрощённым вариантом переустановки системы, при которой пользовательские файлы и приложения будут сохранены.
Эта опция устанавливает «восстановленную версию» Windows 11, применяет к ней настройки по умолчанию и перезагружается, не затрагивая установленных пользователем программ и его файлов. Это не такое радикальный вариант избавления от ошибок, как сброс настроек Windows до заводских. Сейчас он предлагается в сборке 25905, но когда попадёт и попадёт ли в финальный вариант операционной системы, не сообщается.
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В блоге Windows insider сказано, что данная опция призвана поддерживать актуальность и безопасность устройства, устраняя незначительные неполадки в работе и одновременно обновляя систему. Следует отметить, что стандартных вариантов устранения неполадок в Windows становится всё больше, но помогают они не слишком часто.
Также в этой сборке исправлены некоторые ошибки, убрана поддержка приложений Arm32, обновлены смайлы, пишет PCWorld.