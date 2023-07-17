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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Обновление Windows 11 23H2 с интегрированным ИИ-помощником Windows Copilot выйдет этой осенью
ИИ в массы, всё по плану.

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Компания Microsoft запланировала выпустить обновление операционной системы Windows 11 23H2 с интегрированным ИИ-помощником Windows Copilot осенью текущего года. Сама Windows 11 23 H2 является пакетом поддержки, основанным на Windows 11 22H2.

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Редмондцы рассказали о своём желании запустить ИИ-помощника Windows Copilot ещё в конце мая текущего года. Речь идёт о продвинутой панели, которая использует в своей работе чат-бот Bing вкупе с несколькими плагинами. Она позволяет пользователям сосредоточиться действительно на важных задачах без необходимости постоянно переключаться между окнами.

Самого ИИ-помощника можно будет увидеть в панели задач, в это же время его боковая часть останется видимой с правой стороны рабочего стола во время работы с другими приложениями. Помимо этого, Windows Copilot сможет расширить существующие функции Windows: Snap Assist, Snipping Tool и персонализацию.

ИИ-помощник Windows Copilot сможет разрабатывать запросы пользователя разной сложности, он основан на базе языковой модели CPT-4. Дополнительно данный программный инструмент поддерживает Bing и ChatGPT, что позволяет интегрировать дополнения сторонних разработчиков, расширяя его набор функций.

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Большое обновление Windows 11 23H2 будет доступно в виде бесплатного обновления для пользователей Windows 11. Если вы захотите получить апдейт максимально оперативно, то важно в день его появления проверить наличие в разделе «Настройки»> «Центр обновлений Windows»> «Проверить наличие обновлений».

#microsoft #windows
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