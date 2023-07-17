Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Samsung представила монитор ViewFinity S9 за $1599
Число конкурентов Apple Studio Display увеличивается

реклама

Американское подразделение компании Samsung в понедельник представило монитор ViewFinity S9 формата 5K для профессионального применения, показанный ещё в январе на выставке CES. Он обладает диагональю 27 дюймов, панелью IPS, разрешением 5120 x 2880, соотношением сторон 16:9 и частотой 60 Гц. Он поддерживает 99% диапазона DCI-P3 и предлагает яркость до 600 нит.

реклама

Можно считать эту модель конкурирующей с Apple Studio Display. Здесь предлагается ряд отсутствующих у продукта Apple возможностей. Также есть функция защиты от синего света и отсутствует мерцание.

S9 обладает камерой 4K SlimFit с функцией Auto Framing, чтобы пользователь оставался в центре кадра при видеозвонках. Ещё есть динамики и регулировка шума Adaptive Sound+ для получения наиболее качественного звука.

Среди разъёмов представлены USB-C и Thunderbolt 4, позволяющие подключать Windows компьютеры и Mac. Thunderbolt 4 обеспечивает скорость до 40 Гбит/с и мощность 90 Вт.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Стоимость монитора в рознице составит от $1599, продажи начнут в августе, пишет Neowin.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #мониторы
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Galaxy S23 FE может получить версию с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1
Samsung может включить ChatGPT в состав своего браузера
Три года тюрьмы за промышленный шпионаж против Samsung получил директор южнокорейской TopTec
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
121
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
3
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
19
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
5
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
12
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
7
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
34
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
2
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
2
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
7
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Intel обходит AMD на розничном рынке процессоров в Южной Корее, но преимущество не слишком велико
2
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
4
В сети появились кадры боя с воздушными и надводными беспилотниками ВСУ в бухте Севастополя
5

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
63
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
99
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
36
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
16
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
61
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
27
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15

Сейчас обсуждают

Дядя Z
21:38
ещё и аляску заберут.Пиндосы,нам уже должны
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
Messier74
21:38
Спасибо, чекнем!
Состоялся релиз Linux Mint 21.2 «Victoria»
Артём Николаев
21:37
Абсолютно верно. В первый мир СССР никто просто не пускал, вот и приходилось помогать братьям нашим меньшим, у которых жизненный уклад до прихода советов не менялся столетиями. А дальше вопрос объёмов...
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
Дядя Z
21:34
козыря щас будут вбивать,в глаза
Путин: Минобороны готовит ответ на теракт на Крымском мосту
Константин Баранов
21:30
Наш. Дальше что?
Путин: Минобороны готовит ответ на теракт на Крымском мосту
Петр Рыбалкин
21:29
Выебем и амеров
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
Дядя Z
21:28
посмотрим,щас с козырей зайдут,ими пока не ходили.Щас козыря,вобьют в глаза
Путин: Минобороны готовит ответ на теракт на Крымском мосту
Константин Баранов
21:26
Да я тока рад :) ждёмс. Просто это не ответка должна быть, а военные будни.
Путин: Минобороны готовит ответ на теракт на Крымском мосту
Дядя Z
21:26
пороть будут жёстко,щас хохлов,минобороны план этой порки щас подготавливает
Путин: Минобороны готовит ответ на теракт на Крымском мосту
DonCarleone
21:24
Называйте как хотите, а ответка будет неизбежна и масштабная...
Путин: Минобороны готовит ответ на теракт на Крымском мосту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем