Число конкурентов Apple Studio Display увеличивается

Американское подразделение компании Samsung в понедельник представило монитор ViewFinity S9 формата 5K для профессионального применения, показанный ещё в январе на выставке CES. Он обладает диагональю 27 дюймов, панелью IPS, разрешением 5120 x 2880, соотношением сторон 16:9 и частотой 60 Гц. Он поддерживает 99% диапазона DCI-P3 и предлагает яркость до 600 нит.

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Можно считать эту модель конкурирующей с Apple Studio Display. Здесь предлагается ряд отсутствующих у продукта Apple возможностей. Также есть функция защиты от синего света и отсутствует мерцание.

S9 обладает камерой 4K SlimFit с функцией Auto Framing, чтобы пользователь оставался в центре кадра при видеозвонках. Ещё есть динамики и регулировка шума Adaptive Sound+ для получения наиболее качественного звука.

Среди разъёмов представлены USB-C и Thunderbolt 4, позволяющие подключать Windows компьютеры и Mac. Thunderbolt 4 обеспечивает скорость до 40 Гбит/с и мощность 90 Вт.

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Стоимость монитора в рознице составит от $1599, продажи начнут в августе, пишет Neowin.