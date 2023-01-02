Всего четыре новые модели: игровые Odyssey Neo G9 и Odyssey OLED G9, профессиональный ViewFinity S9 и смарт-монитор M8.

Samsung представила новые мониторы в преддверии выставки CES 2023, главная новинка — 57-дюймовый Odyssey Neo G9 (G95NC). Этот изогнутый (1000R) матовый игровой монитор впервые предлагает на одном экране разрешение 7680×2160 (Dual UHD) пикселей при соотношении сторон 32:9, а также поддержку DisplayPort 2.1. Кроме этого, модель выделяется наличием подсветки Quantum Mini LED, максимальной частотой обновления 240 Гц и сертификатом VESA Display HDR 1000.

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Следующая модель — 49-дюймовый Odyssey OLED G9 (G95SC) с изогнутым экраном 1800R и Quad-HD разрешением 32:9. К достоинствам монитора Samsung причисляет попиксельно контролируемую OLED-подсветку с технологией квантовых точек, которая обеспечивает коэффициент динамической контрастности 1000000:1 и настоящие цвета без фильтров. Любителей игр монитор порадует плавным игровым процессом с частотой до 240 Гц и низкой задержкой 0,1 мс. Модель совместима с платформами Smart Hub и Gaming Hub для потоковой передачи видеоконтента и облачных игр.

Odyssey Neo G9 (G95NC) и Odyssey OLED G9 (G95SC), задняя панель. Источник: Samsung Electronics

Для профессионалов Samsung подготовила 27-дюймовый матовый ViewFinity S9 (S90PC) с разрешением 5K (5120×2880), широкой цветовой гаммой 99% DCI-P3 и точностью цветопередачи ΔE≦2. В монитор встроен механизм калибровки, который, ко всему прочему, позволяет настраивать баланс белого, гамму и цветовой баланс через приложение Samsung Smart Calibration для смартфона. Серия ViewFinity S9 поставляется с камерой 4K SlimFit, поддерживая встроенную видеоконференцсвязь, что ещё интересно, монитор позволяет подключать камеры и другие устройства через соединение USB-C и Thunderbolt 4.

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Завершает список новинок 27-дюймовый 4K смарт-монитор Smart Monitor M8 (M80C). Он доступен в четырёх фирменных цветах: дневной синий, весенний зелёный, розовый закат или тёплый белый. Возможна регулировка по высоте, наклону, поворот на 90 градусов, установка на кронштейн с креплением VESA. С помощью концентратора SmartThings к монитору можно подключать совместимые устройства умного дома и управлять ими, также в числе особенностей: обнаружение зарегистрированного смартфона по Bluetooth, поддержка Smart Hub и Gaming Hub, шифрование Samsung Knox Vault.