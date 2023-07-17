Аппарат на Snapdragon 480 Plus с аккумулятором ёмкостью 5200 мАч

В мае компания Honor анонсировала в своей стране смартфон Play 40 5G. Теперь состоялся анонс модели под именем Play 40C.

Этот аппарат обладает дисплеем LCD размером 6,56 дюйма с вырезом. Разрешение у него 1612 x 720, частота 90 Гц, частота дискретизации касания 90 Гц, 70% покрытия цветового диапазона NTSC.

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Разрешение передней камеры равно 5 Мп, основной 13 Мп. Работает смартфон на Android 13 с программной оболочкой MagicOS 7.1.

Внутри находится чип Snapdragon 480 Plus и аккумулятор с внушительной ёмкостью 5200 мАч при мощности зарядки лишь 10 Вт. Объём памяти 6 ГБ, хранилище 128 ГБ.

Среди других характеристик поддержка установки двух SIM-карт, сканер отпечатков пальцев сбоку и разъём для наушников 3,5 мм. Толщина устройства составляет 8,35 мм, вес 188 г.

Одним отличием от модели Play 40 5G является наличие одной задней камеры, тогда как у Play 40 5G есть также сенсор глубины 2 Мп.

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Новинка существует в чёрном, зелёном и синим цветовых вариантах по цене 899 юаней, пишет Gizmochina.