Среди новшеств у него будет стандарт связи Wi-Fi 6E

Последний планшет в серии Apple iPad Air появился в 2022 году и работает на процессоре M1. Производительности этого чипа хватает для всех современных задач, но модель следующего поколения может стать ещё более продвинутой. Появилась информация, согласно которой Apple собирается в этом году представить планшет с улучшенными характеристиками.

Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg в своём информационном бюллетене Power On сообщает о разработке нового планшета. Там также говорится о релизе в следующем году iPad Pro на процессоре M3 с экраном OLED.

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Что касается iPad Air, корпус у него должен остаться неизменным по сравнению с прошлогодней моделью. Также будет применяться экран LCD IPS Liquid Retina размером 10,9 дюйма, скорее всего без поддержки ProMotion. Желающие получить плавную частоту обновления должны будут заплатить больше и приобрести iPad Pro. Не исключено, что снова будет предложен объём оперативной памяти 8 ГБ и прежний объём хранилища. Единственным другим новшеством должна стать поддержка стандарта связи Wi-Fi 6E, которые уже есть на 11-дюймовых и 12,9-дюймовых iPad Pro.

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Про цены ничего сказано не было, но поскольку ранее выросла цена на iPad 10 без значительных обновлений в нём, iPad Air тоже может немного подорожать. С другой стороны, должна подешеветь модель прошлого года, пишет wccftech.