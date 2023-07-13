Сосредоточившись на Vision Pro, компания предлагает минимум новый функциональности

На этой неделе компания Apple официально представила первые публичные бета-версии операционных систем iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 и macOS 14 Sonoma. Это произошло спустя чуть более чем месяц после появления первых бета-версий для разработчиков.

В этом году бета-версии для разработчиков легко доступны любому желающему, а представленные в среду сборки почти не отличаются от третьих бета-версий для разработчиков, выпущенных на прошлой неделе. И всё же, публичное бета-тестирование означает, что релиз финальных вариантов уже не за горами.

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Для скачивания нужно зарегистрироваться в программе публичного бета-тестирования Apple при помощи аккаунта Apple ID. На поддерживающем установку операционной системы устройстве нужно открыть страницу «Обновление программного обеспечения» в системных настройках и указать бета-версию. Перед обновлением рекомендуется выполнить резервное копирование данных. Не рекомендуется устанавливать бета-версии на основные устройства, поскольку уйти с бета-версий можно только полным сбросом настроек до заводских.

iOS 17 можно установить на iPhone XS, iPhone XR и более современные аппараты. iPadOS 17 работает на iPad 6-го поколения и новее, iPad mini 5-го поколения и новее, iPad Air 3-го поколения и новее, iPad Pro 2-го поколения и новее. macOS Sonoma можно поставить на компьютеры Mac от 2018 года и новее. WatchOS 10 и tvOS 17 можно установить на любое устройство, где поддерживаются версии watchOS 9 или tvOS 16.

Все системы получили улучшенную автозамену, новую функциональность iMessage и AirDrop, раздельные профили в браузере Safari, расширенный приватный просмотр и отказ от фразы активации «Привет, Siri». iOS получает поддержку режима интеллектуального дисплея StandBy. Системы для iPhone и iPad получают также поддержку приложения для ведения журнала. В системе для iPad появились настройки блокировки экрана. Sonoma предлагает видоизменённые виджеты на рабочем столе и синхронизацию с виджетами с iPhone. Игровой режим и инструменты позволят разработчикам переносить игры с Windows на Mac.

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Новую версию iOS можно рассчитывать увидеть в сентябре, macOS в октябре, iPadOS в сентябре или октябре, пишет Arstechnica.