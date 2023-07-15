Для такой конструкции потребуется очень долговечное стекло

Два месяца остаётся до выпуска следующего поколения аппаратов iPhone. Это будут классические смартфоны, хотя на рынке появляется всё больше складных моделей. Apple пока не торопится выпускать такие устройства, но рассматривает варианты.

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Поскольку компания старается быть оригинальной, она и в данном случае может выбрать другой форм-фактор. В прошлом октябре был подан патент на «электронные устройства со сворачиваемыми дисплеями», 13 июля он был опубликован. Там описывается устройство, экран которого можно разворачивать и сворачивать.

У этого экрана есть защитный слой со стеклом в составе, который в месте сворачивания будет тоньше, чем в остальных местах. Этот стеклянный слой может применяться для предотвращения деформаций и повреждений экрана при контакте с пальцем, стилусом и прочими предметами.

Долговечность гибких экранов является главным препятствием на их пути к массовому распространению. Даже лучшие современные разработки в этом плане достаточно слабы.

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Как обычно, патентная заявка не означает, что на основе этой разработки появятся реальные продукты. Зачастую компании патентуют что-то, чтобы это не досталось конкурентам, пишет Techspot.