Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Анонсировано обновление Windows 11 23H2
Предварительная сборка принесла восстановление системы и инструмент устранения неполадок TPM

реклама

Пользователи операционной системы Windows 11 получили новый вариант восстановления без необходимости выполнять чистую установку. Новый инструмент восстановления вошёл в состав предварительной сборки Windows 11 25905. Центр обновления Windows используется для скачивания следующей версии системы с сохранением файлов, настроек и приложений.

реклама

Это предложение доступно в приложении «Параметры» в разделе Система > Восстановление. Также очередная сборка принесла инструмент устранения неполадок TPM. Обычно в таком случае можно вернуть настройки по умолчанию, но новинка пытается найти ошибки и исправить их, как в случае с устранением неполадок при подключении к интернету. Это новшество доступно в разделе Безопасность Windows > Безопасность устройства > Сведения о процессоре безопасности > Устранение неполадок процессора безопасности.

Ещё сборка 25905 приносит поддержку языка программирования Rust в ядре Windows. Также теперь считаются устаревшими приложения Arm32 UWP в Windows на Arm и внесены изменения в Windows Local Administrator Password Solution.

Ещё Microsoft подтвердила грядущий релиз обновления Windows 11 23H2, но список новшеств не представила. Тем временем, всё чаще появляется информация о разработке Windows 12, которую ждут в конце 2024 года. В ней значительное внимание разработчики уделяют искусственному интеллекту, пишет Techspot.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 11
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновление Windows 11 23H2 выпустят в виде пакета активации enablement package
В Microsoft Office вскоре будет новый шрифт по умолчанию вместо Calibri
Хакеры задействуют лазейку политики Windows для загрузки вредоносных драйверов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
39
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
7
В Европе к 2027 все аккумуляторы смартфонов должны быть съёмными
4
Ввиду неудач на Запорожской ЛБС украинские подразделения вернулись к "тактике Залужного"
2
Колонна бойцов ЧВК «Вагнер» движется по М4 в сторону Москвы, но направляется в Белоруссию
1
Украинские силы предприняли очередную попытку ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС
4
Сальдо:ВСУ стараются беречь западную технику, отправляя бойцов на бессмысленные штурмы
2
На 6-ваттном Intel N100 с графикой Xe-LP удаётся добиться 60 FPS в некоторых играх
4
В июне Саудовская Аравия импортировала российской нефти в десять раз больше, чем год назад
4
Видео: беспилотник-камикадзе точным попаданием поражает бронетехнику ВСУ
1
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
17
Чатбот с искусственным интеллектом Bard от Google научился разговаривать
1
EA Sports FC 24 появится на консолях и ПК 29 сентября
+
Пригожин впервые с 24 июня появился на фото – что произошло с ЧВК «Вагнер» за последние недели
3
Минобороны Беларуси сообщило о выработке совместно с руководством ЧВК «Вагнер» плана по передаче опыта
+
Стандарт Li-Fi обещает 100-кратное повышение скорости по сравнению с Wi-Fi с помощью лазеров
7
OnePlus 12 - цены и характеристики
+
Японская Kuroutoshikou присоединяется к партнёрам Intel и выпускает видеокарту Intel Arc A750
+
Пользователь Reddit не дождался эталонной Mini-ITX видеокарты от NVIDIA и сделал её сам
+
Китайский производитель матплат Erying выложил на cвоем сайте BIOS, созданный русским блогером
11

Популярные статьи

Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
23
Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
22
Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
78
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
26
Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
2
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
46
Словакия запустила производство систем разминирования BOZENA 5 для нужд ВСУ
7
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
63
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
1
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
25

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100901
16:20
Есть легкое мерцание при загрузке танчиков, но в самой игре/ангаре все супер и чтобы картинку "рвало" действительно перестал замечать. Зы: с мерцанием при загрузке поэкспериментирую сейчас.))
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Дядя Z
16:19
за него почта голосовала
Fox News: Байден попытался укусить девочку в Финляндии
Garthar
16:17
Читайте внимательно, написано почему. Проблема не в молоке
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
Дядя Z
16:17
старца байдуна посадят в одну клетку,с зелей и друзьями и будут возить по площадям
Fox News: Байден попытался укусить девочку в Финляндии
SeTi2019
16:16
Херли ты мне среднюю температуру по больнице озвучил. Кавказ плюс мигранты с цыганями, рождающие без остановки тебе всю эту галимую статистику сделали, и даже они не натянули ее - в стране убыль насел...
Насколько опасно доверять пропаганде
Yilec
16:14
Угу, PERдит и кашляет, но тянет.
GeForce GTX 1060 3 GB протестировали в последних тяжелых играх — тянет все, несмотря на объем памяти
Bernigan
16:11
FXAA + TAA у тебя там вообще то
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Китя.
16:10
натив на максе. вот https://disk.yandex.ru/d/wCD5MlmDjQ6pKA
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
MinerETh
16:10
Для владельцев красных поделий, нормального РТ в ближайшие годы ждать не стоит. Поправил. Я заплатил за единственную нормальную карту на рынке, которая может в 4к на максимальных настройках. Красные ...
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
Денис Коваленко
16:09
У данного скрипта/программы два минуса (для меня): 1. Работает только под админом. Решение есть: временно дать пользователю, которого "чистим" админский права, а после забрать. Костыль, но тем не мене...
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем