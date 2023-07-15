Предварительная сборка принесла восстановление системы и инструмент устранения неполадок TPM

Пользователи операционной системы Windows 11 получили новый вариант восстановления без необходимости выполнять чистую установку. Новый инструмент восстановления вошёл в состав предварительной сборки Windows 11 25905. Центр обновления Windows используется для скачивания следующей версии системы с сохранением файлов, настроек и приложений.

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Это предложение доступно в приложении «Параметры» в разделе Система > Восстановление. Также очередная сборка принесла инструмент устранения неполадок TPM. Обычно в таком случае можно вернуть настройки по умолчанию, но новинка пытается найти ошибки и исправить их, как в случае с устранением неполадок при подключении к интернету. Это новшество доступно в разделе Безопасность Windows > Безопасность устройства > Сведения о процессоре безопасности > Устранение неполадок процессора безопасности.

Ещё сборка 25905 приносит поддержку языка программирования Rust в ядре Windows. Также теперь считаются устаревшими приложения Arm32 UWP в Windows на Arm и внесены изменения в Windows Local Administrator Password Solution.

Ещё Microsoft подтвердила грядущий релиз обновления Windows 11 23H2, но список новшеств не представила. Тем временем, всё чаще появляется информация о разработке Windows 12, которую ждут в конце 2024 года. В ней значительное внимание разработчики уделяют искусственному интеллекту, пишет Techspot.

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