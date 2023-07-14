Microsoft заблокировала сами драйверы, но уязвимость сохраняется

Злоумышленники много лет используют для своих дел уязвимые драйверы, и Microsoft трудно бороться с этим, не повредив пользователям устаревшего программного обеспечения. В последние годы лазейка в политике Windows давала злоумышленникам возможность подписывать и загружать перекрёстно подписанные драйверы режима ядра, распространяя вредоносные приложения на миллионы компьютеров. Вредоносные драйверы блокируют, но лазейка сохраняется.





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На этой неделе был второй вторник месяца, и Microsoft выпустила обновления своих программных продуктов. В бюллетене по безопасности сообщается, что 133 официально подписанных Microsoft драйвера использовались злоумышленниками для распространения вредоносного кода. Жертвами стали в первую очередь китайские пользователи, но этот метод может работать для любой другой страны.

Специалисты по безопасности из Cisco Talos сообщают, что лазейка в политике Windows позволяет загружать подписанные до 29 июля 2015 года драйверы. Применяя инструменты с открытым исходным кодом, вроде HookSignTool и FuckCertVerifyTimeValidity, можно скомпилировать новые драйверы и подписать их посредством сертификатов подписи кода старых драйверов. Это позволяет загружать вредоносные драйверы в системы Windows.

Подобная политика Microsoft создана для обеспечения совместимости со старым программным обеспечением, чтобы загружать его на Windows 10 и 11. Описанные выше программы популярны среди создателей игровых читов и при обхождении цифровой защиты в приложениях и играх.

Как сказано выше, Microsoft заблокировала сами драйверы, а также аккаунты их разработчиков. Последняя версия защитника Windows при сканировании находит вредоносные драйверы. Также вторничные патчи содержат список, который запретит Windows скачивать эти драйверы.

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Таким образом, от Microsoft требуется найти баланс между обеспечением совместимости со старым программным обеспечением, за которую ценят Windows, и безопасностью, пишет Techspot.