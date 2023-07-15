Бюджетный вариант по цене всего $60

Портативные игровые консоли в наши дни популярны благодаря моделям вроде Nintendo Switch и Steam Deck. Недавно компания Asus выпустила новую приставку ROG Ally. Также пользуются спросом консоли в стиле ретро.

реклама

Одной из таких консолей является модель Super Pocket. В продаже хватает подражателей Game Boy, но Super Pocket отличается наличием встроенных лицензионных игр и слотом для картриджей сзади для доступа к другим классическим играм.

Консоль обладает экраном IPS размером 2,8 дюйма с разрешением 320 x 240. Размеры у неё 78 x 125 x 25 мм, так что она одна из самых компактных на рынке. Есть разъём для наушников 3,5 мм и USB-C для зарядки. Разработчики обещают простой пользовательский интерфейс с настройками экрана, возможностью загружать и сохранять игры. Поддерживаются картриджи Evercade, что означает доступ к 45 коллекциям с более чем 500 играми.





Super Pocket Capcom продаётся с 12 предустановленными играми:

Версия Taito предлагается с 17 предустановленными играми:

В Европе стоимость консолей составляет 59 евро, но поставки начнут только в октябре, пишет Techspot.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля



