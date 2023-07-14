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[Zero] За пост начислено вознаграждение
ASUS признала, что портативная консоль ROG Ally вызывает сбои в работе карт памяти MicroSD
Некоторые пользователи жаловались даже на полный выход носителей из строя

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Несмотря на то, что релиз компактной консоли ASUS ROG Ally оказался довольно успешным, у устройства обнаружилась как минимум одна серьезная проблема – оно вызывает сбои в работе карт памяти MicroSD, и даже на полный выход носителей из строя. Тайваньскому бренду потребовалось время на изучение вопроса, но в итоге представитель компании официально признал: консоль действительно может вызывать сбои в работе карт памяти из-за перегрева последних. Проблема будет устранена программно при помощи обновления – судя по всему, ASUS увеличит минимальную скорость вращения встроенного вентилятора.

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Энтузиасты выяснили, что разъем для установки карты памяти размещен чрезвычайно близко к APU Ryzen, который, нагреваясь, может приводить и к перегреву размещенного по соседству носителя. Кстати, по-умолчанию устройство оснащено полутерабайтным твердотельным накопителем – его емкости достаточно для установки нескольких современных игр AAA-класса. Решится ли проблема после выпуска ASUS обновления, и будет ли компания выплачивать компенсации пользователям, чьи карты памяти вышли из строя из-за перегрева – в настоящий момент неизвестно.

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#asus #microsd #карты памяти
Источник: ixbt.com
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