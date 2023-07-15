Проблемы с местным законодательством пока не позволяют новой социальной сети работать в Европе

Пользователям из Европы не удастся зарегистрироваться в новой социальной сети Threads, если они работают с сервисами VPN. Как оказалось, контент, уведомления и профили в таком случае не загружаются как должны. У некоторых пользователей получается работать с приложением, если они прежде зарегистрировались с применением VPN, но далеко не у всех.

В заявлении компании Meta* говорится, что она предпринимает шаги по блокировке доступа к Threads в европейских странах, где приложение официально не поддерживается. Компания надеется, что в будущем это изменится.

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Сейчас приложение доступно более чем в 100 странах, в том числе Великобритании и США, но не в Евросоюзе. Власти Евросоюза недовольны политикой Meta по сбору и обработке пользовательских данных, говоря о нарушении закона Digital Markets Act. Приложение Threads тесно связано с Instagram и может брать оттуда пользовательские данные. Также Евросоюз постановил, что Meta требуется получить разрешение на показ персонализированной рекламы.

Согласно последней информации, число пользователей Threads достигло 100 млн человек. Приложение уже считается главным конкурентом Twitter, у которого около 250 млн пользователей. Пользователи из Евросоюза могли бы придать новый импульс росту Threads. Впрочем, и без них аналитики говорят, что трафик в Twitter снижается из-за перехода людей в Threads, пишет Engadget.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»