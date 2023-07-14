Аппараты могут стать толще нынешних и лишиться защиты IP68

На этой неделе Европейский Совет официально согласился с новым законопроектом, который теперь должен подписать наряду с Европейским Парламентом. После этого, если производители смартфонов захотят продавать их в Евросоюзе, с 2027 года у них должны быть съёмные аккумуляторы.

Поскольку производители не собираются разрабатывать устройства отдельно для Европы и для всего остального мира, смартфоны со съёмными аккумуляторами появятся везде. Также это повлияет на планшеты, ноутбуки, электромобили, электровелосипеды и прочие устройства с подзаряжаемым аккумулятором.

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До 2027 года у производителей должно быть достаточно времени для разработки новых дизайнов своих устройств. Пользователи должны получить возможность самостоятельно менять аккумуляторы в смартфонах без наличия специальных навыков и инструментов. Все современные смартфоны прочно заклеены, так что новый закон меняет основы проектирования мобильных устройств.

Целью законопроекта является создание экономики замкнутого цикла для аккумуляторов. Это означает переработку или повторное использование материалов в максимально возможной степени. В идеальном случае аккумуляторы старых смартфонов должны полностью перерабатываться для создания новых, хотя вряд ли можно надеяться, что все 100% материалов будут использованы.

Также к концу 2027 года от производителей потребуется собирать не менее 63% портативных аккумуляторов, которые сейчас отправляются на свалку. К концу 2030 года этот показатель вырастет до 73%.

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К 2027 году из отработанных аккумуляторов должны извлекать 50% лития, к концу 2031 года уже 80%. Промышленные батареи, аккумуляторы SLI и электромобилей должны будут содержать в своём составе определённый процент переработанных веществ. Поначалу это будет 16% кобальта, 85% свинца, 6% лития и 6% никеля. К концу 2025 года уровень переработки аккумуляторов из никель-кадмия должен быть 80%. Для других батарей это значение составит 50%, пишет Androidauthority.