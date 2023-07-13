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Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) принял новый стандарт 802.11bb. Речь идёт о технологии беспроводной связи Li-Fi, где данные передаются не в виде радиоволн, а в виде импульсов света.
У такого подхода есть определённые преимущества. Например, поскольку быстрее скорости света ничего нет, передача данных происходит в 100 раз быстрее по сравнению с Wi-Fi. Уменьшаются задержки и повышается безопасность. Новый стандарт даёт спецификации физического уровня и системных архитектур для устройств с поддержкой Li-Fi.
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Длина волны у света намного короче по сравнению с радиоволнами, поэтому он не может проходить сквозь стены. Это не позволит новому стандарту полностью заменить стандарты связи 5G, 4G и Wi-Fi. С другой стороны, поскольку диапазон передачи сигнала ограничен, данные будут в большей безопасности, чем при использовании Wi-Fi.
Стандарт представляет собой документ, где описаны физические и технические характеристики сети. Он даст производителям оборудования возможность выпускать совместимые устройства. Беспроводная связь на основе света может пригодиться там, где данные нужно передавать с минимальной задержкой, вроде роботехники, приложений дополненной и виртуальной реальности, автомобилей с автопилотами и т.д.
Появляется возможность разрабатывать маршрутизаторы с поддержкой одновременно Li-Fi и Wi-Fi. Если маршрутизатор и устройство находятся в прямой видимости друг друга, сигнал может передаваться через Li-Fi. Если же между ними есть препятствия, происходит переключение на Wi-Fi.
Возможно, с появлением стандарта первые продукты с поддержкой Li-Fi скоро поступят в продажу, пишет appuals.com