Компания ведёт переговоры с производителями дисплеев

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Последние новости из Южной Кореи говорят, что Apple работает над ноутбуком со складным экраном. Это может быть конкурент компании Asus, у которой есть линейка подобных устройств под названием Zenbook Fold. Apple ведёт переговоры с одним из производителей дисплеев в Южной Корее.

реклама

Поскольку рынок смартфонов насыщен и много на нём уже не заработаешь, производители дисплеев Samsung Display и LG Display делают ставку на экраны OLED для ноутбуков. Они рассчитывают, что спрос на ноутбуки со складными экранами OLED в ближайшие годы будет увеличиваться. Если подобное устройство выпустит Apple, интерес публики точно значительно вырастет.

Чем больше размер экрана, тем выше рентабельность его производства, хотя могут быть проблемы с получением высокой плотности пикселей. При этом рентабельность складных экранов для ноутбуков выше по сравнению с рентабельностью складных экранов смартфонов.

Пока ноутбуки с экранами подобного типа являются больше задумкой, чем реальными устройствами. Если ноутбуки можно будет сложить пополам, они станут значительно более портативными устройствами. Подобные ноутбуки будет легче брать с собой в дорогу без необходимости жертвовать размером экрана.

рекомендации В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Если всё пойдёт по плану, анонс такого Macbook может состояться в 2025 году, пишет Gizmochina.