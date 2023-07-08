Последние новости из Южной Кореи говорят, что Apple работает над ноутбуком со складным экраном. Это может быть конкурент компании Asus, у которой есть линейка подобных устройств под названием Zenbook Fold. Apple ведёт переговоры с одним из производителей дисплеев в Южной Корее.
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Поскольку рынок смартфонов насыщен и много на нём уже не заработаешь, производители дисплеев Samsung Display и LG Display делают ставку на экраны OLED для ноутбуков. Они рассчитывают, что спрос на ноутбуки со складными экранами OLED в ближайшие годы будет увеличиваться. Если подобное устройство выпустит Apple, интерес публики точно значительно вырастет.
Чем больше размер экрана, тем выше рентабельность его производства, хотя могут быть проблемы с получением высокой плотности пикселей. При этом рентабельность складных экранов для ноутбуков выше по сравнению с рентабельностью складных экранов смартфонов.
Пока ноутбуки с экранами подобного типа являются больше задумкой, чем реальными устройствами. Если ноутбуки можно будет сложить пополам, они станут значительно более портативными устройствами. Подобные ноутбуки будет легче брать с собой в дорогу без необходимости жертвовать размером экрана.
Если всё пойдёт по плану, анонс такого Macbook может состояться в 2025 году, пишет Gizmochina.