Meta обновляет и унифицирует аватары на своих платформах

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Компания Meta сообщила об обновлениях аватаров в своих социальных сетях. В частности, в видеозвонках в приложениях Messenger и Instagram можно использовать аватар вместо реального собственного изображения, появились анимированные стикеры в Facebook, Messenger и Instagram. Есть социальные стикеры, можно создавать аватары при помощи своего селфи в Facebook и WhatsApp. Предлагается стандартизация внешнего вида аватара на всех платформах, включая приложения виртуальной реальности.

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Таким образом, если кто-то звонит вам по видео, но вы не готовы показывать себя, вместо себя можно поставить аватар. Когда звонок активен, опция «Аватар» располагается на экране с левой стороны. В приложении Messenger движения лица пользователя будут отслеживаться и аватар повторит их. Такая возможность предлагается в приложениях Messenger и Instagram на Android и iOS.

Анимированные стикеры в Facebook, Messenger и Instagram призваны более динамично передавать эмоции. Социальные стикеры пригодятся в историях Facebook.

Чтобы не создавать аватары самостоятельно, Facebook и WhatsApp дают возможность сфотографировать себя и сгенерировать аватар на основе лица автоматически.

Аватары будут стандартизированы на всех платформах Meta, чтобы анимированная личность пользователя была узнаваемой для друзей и родственников. Позднее в этом году компания собирается предложить и другие обновления аватаров, пишет Neowin.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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