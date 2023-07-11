В нынешнем январе компания Microsoft объявила, что собирается сократить 10000 своих сотрудников. На тот момент это было менее 5% персонала компании по всему миру. Было сказано, что сокращения будут завершены к концу марта.
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Теперь сообщается, что в компании прошла другая волна увольнений. Об этом свидетельствуют изменения в статусах некоторых уже бывших сотрудников компании в социальной сети LinkedIn. Увольнения затронули персонал из отделов продаж, маркетинга, поддержки клиентов.
Представитель Microsoft в ответ на запрос прессы подтвердил увольнения. По его словам, организационные и кадровые изменения являются необходимой частью управления бизнесом. При этом в заявлении не сообщается, сколько человек было уволено и будут ли проводиться увольнения ещё.
В финансовом плане дела Microsoft в этом году идут хорошо. Стоимость её акций за полгода выросла на 40,74%. Инвесторы сейчас предпочитают вкладывать в компании, которые работают с генеративным ИИ, как это делает Microsoft.
Некоторые другие компании тоже подорожали благодаря работе в сфере ИИ. В частности, стоимость акций Nvidia, на графических процессорах которой работает Bing Chat, в этом году выросла на 194,61%.
В первом квартале года чистая прибыль Microsoft составила $18,3 млрд, на 9% больше показателей годичной давности, пишет Neowin.