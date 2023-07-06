Повышенное внимание в новой системе уделят искусственному интеллекту

Пока доля пользователей операционной системы Windows 11 постепенно растёт, всё ближе момент появления ещё более современной версии. Есть информация, согласно которой Windows 12 будет представлена в следующем году.

реклама

Microsoft пока официально не подтверждала существование этой системы, но слухи о ней появлялись неоднократно. На конференции разработчиков Build 2023 показали скриншот, где было сказано о следующем поколении Windows. Это может намекать на Windows 12, хотя речь могла идти и об облачной версии Windows 11. Также Microsoft упоминала «Прототип дизайна Next Valley». Таким может быть кодовое имя Windows 12.

На конференции Ignite 2023 Microsoft непреднамеренно показала версию системы с плавающей панелью задач. Эта версия может предназначаться для внутреннего тестирования, где рассматриваются возможные варианты изменения дизайна.

Предположительно, Windows 12 должна быть представлена в третьем квартале будущего года, а широкое распространение начнётся в 2025 году. В марте появлялась информация, что Intel и AMD помогают Microsoft в работе над искусственным интеллектом. Также говорилось, что Windows 12 будет разбита на разные так называемые «состояния», хранящиеся на разных разделах накопителя. Это должно упростить управление и обновление системы и сделать её безопаснее.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Тем временем, доля Windows 11 в июне выросла до 24%. На игровой платформе Steam она составляет более 35%, пишет Techspot.