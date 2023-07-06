Пока доля пользователей операционной системы Windows 11 постепенно растёт, всё ближе момент появления ещё более современной версии. Есть информация, согласно которой Windows 12 будет представлена в следующем году.
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Microsoft пока официально не подтверждала существование этой системы, но слухи о ней появлялись неоднократно. На конференции разработчиков Build 2023 показали скриншот, где было сказано о следующем поколении Windows. Это может намекать на Windows 12, хотя речь могла идти и об облачной версии Windows 11. Также Microsoft упоминала «Прототип дизайна Next Valley». Таким может быть кодовое имя Windows 12.
На конференции Ignite 2023 Microsoft непреднамеренно показала версию системы с плавающей панелью задач. Эта версия может предназначаться для внутреннего тестирования, где рассматриваются возможные варианты изменения дизайна.
Предположительно, Windows 12 должна быть представлена в третьем квартале будущего года, а широкое распространение начнётся в 2025 году. В марте появлялась информация, что Intel и AMD помогают Microsoft в работе над искусственным интеллектом. Также говорилось, что Windows 12 будет разбита на разные так называемые «состояния», хранящиеся на разных разделах накопителя. Это должно упростить управление и обновление системы и сделать её безопаснее.
Тем временем, доля Windows 11 в июне выросла до 24%. На игровой платформе Steam она составляет более 35%, пишет Techspot.