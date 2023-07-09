Минимальная цена будет составлять 920 евро

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

26 июля состоится мероприятие Galaxy Unpacked, где Samsung представит ряд своих новых устройств. Здесь анонсируют два складных смартфона очередного поколения, смарт-часы Galaxy Watch 6 и планшеты Galaxy Tab S9. В преддверии этого момента неоднократно появлялись утечки информации о тех или иных устройствах. На этот раз была названа стоимость планшетов в европейских странах. Всего ожидается три планшета: Standard, Plus и Ultra.

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Обычный Galaxy Tab S9 будет стоить 920 евро в базовой конфигурации 8/128 ГБ, а версия 12/256 ГБ оценена в 1049 евро. За 12/256 ГБ просят 1149 евро. Модель Ultra в конфигурации 12/256 ГБ стоит 1369 евро. Всё это относится только к моделям со стандартом связью Wi-Fi без сотовой связи и цены указаны с учётом НДС. В разных странах они могут различаться.

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В этих планшетах ожидается флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, четыре динамика, оптический сканер отпечатков, экран AMOLED 2x WQXGA+ и стилус S-pen. Есть также защита от воды и пыли IP68. Ёмкость батарей будет составлять 8400, 10090 и 11200 мАч, пишет Gizmochina.