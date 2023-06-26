Нелёгкая это работа — из болота тащить гиппOPPOтама.

Успех компаний Apple и Samsung, которые самостоятельно разрабатывают мобильные процессоры для своих смартфонов, давно не давал покоя конкурентам, и если бы не санкции США, в этом списке до сих пор бы присутствовала компания Huawei Technologies, разрабатывающая процессоры HiSilicon. В середине мая компания Oppo заявила о прекращении деятельности своего подразделения Zeku, разрабатывающего процессоры, и только теперь у издания Caixin, как сообщает Nikkei Asian Review, появились подробности о причинах принятия такого решения.

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Источник изображения: Reuters

Подразделение Zeku было основано в 2019 году для разработки мобильных процессоров, модемов и других компонентов, которые могли бы найти применение в составе мобильных устройств Oppo. К маю этого года штат Zeku успел вырасти до размеров, позволяющих считаться пятым в Китае разработчиком чипов по численности коллектива. По оценкам сторонних источников, Oppo за три года инвестировала в Zeku около $1,4 млрд. Более простые чипы поддавались в проектировании быстрее, а вот с центральными процессорами у Zeku возникли проблемы. Только к июню должны были встать на конвейер контрактного производителя первые 4-нм мобильные процессоры Zeku собственной разработки, но речь шла лишь о ранних прототипах, а в мае уже было объявлено о прекращении соответствующей деятельности.

В конце апреля Zeku ещё принимала заявления от соискателей на получение работы в компании, а к середине мая стало известно о сворачивании бизнеса. На собрании коллектива генеральный директор Лю Цзюнь (Liu Jun) обвинил в крахе подразделения неблагоприятные макроэкономические факторы и сложившееся тяжёлое положение дел в сегменте смартфонов. Выручка Oppo снизилась, что затруднило поиск средств для дальнейшего финансирования деятельности по разработке собственных мобильных процессоров. Как выяснило издание Caixin, первые процессоры собственной разработки Zeku рассчитывала получить от подрядчика ещё в сентябре 2022 года, но потом сроки дважды переносились — сперва на декабрь, а потом и на июнь 2023 года. По словам осведомлённых источников, собственный мобильный процессор получался у Oppo слишком медлительным, а потому не мог претендовать на широкое применение в одноимённых смартфонах.

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Даже приём на работу специалистов с опытом работы в MediaTek, HiSilicon и Qualcomm не помогли компании избежать трудностей с разработкой процессоров, а если какие-то чипы второстепенного назначения и выходили удачными, выпускать их с прибылью было бы проблематично. По словам бывших сотрудников Zeku, было плохо налажено взаимодействие между подразделениями. Приём на работу множества молодых специалистов без опыта работы привело к снижению результативности деятельности Zeku. На последнем этапе существования подразделения их доля достигала одной трети от общей численности коллектива, что слишком много для подобной активности.