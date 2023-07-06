На нём Samsung представит новые складные смартфоны и другие продукты
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Компания Samsung подтвердила что проведёт очередное мероприятие Galaxy Unpacked у себя на родине 26 июля. На рекламном изображении можно увидеть очередной гибкий смартфон этого производителя.
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Анонс будет показан на сайте Samsung и на канале компании на YouTube. Кроме складных аппаратов, ожидаются некоторые другие устройства, в состав которых входят часы, наушники и планшеты.
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Складные смартфоны притягивают основное внимание зрителей. Galaxy Z Fold 5 станет должен стать легче и меньше, прочный шарнир и оптимизированный пользовательский интерфейс. Galaxy Z Flip 5 получит более крупный экран спереди и новую систему на чипе. Желающие уже могут оформить предварительный заказ на них, пишет Gizmochina.
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