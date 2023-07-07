Недавно стало известно, что смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T будут представлены 1 сентября. Уже появлялись утечки с описанием их характеристик, а теперь модель Pro посетила бенчмарк Geekbench. Там аппарат фигурирует под номером 23078PND5G и набирает 1289 баллов в одноядерном тестировании и 3921 балл в многоядерном.
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Используется процессор MediaTek с частотой 3,35 ГГц, что может означать флагманскую модель Dimensity 9200 Plus. Этот процессор был представлен в июне и уже вошёл в состав смартфонов iQOO Neo 8 Pro и Vivo X90s, которые продаются только в Китае. Xiaomi 13T Pro может первым вывести этот чип в другие страны.
Аппарат работает на Android 13 с объёмом оперативной памяти 16 ГБ. За пределами Китая он может получить название Redmi K60 Ultra.
Здесь ожидается наличие экрана OLED с частотой 144 Гц, аккумулятор 5000 мАч и мощность зарядки 120 Вт, хранилище 512 ГБ и камеры с оптимизацией Leica. Известно о существовании зелёного цветового варианта и стоимости 799 фунтов, пишет Gizmochina.