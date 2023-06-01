Компания Apple собирается анонсировать ряд новых моделей настольных ПК Mac на конференции разработчиков WWDC 2023. Марк Гурман из Bloomberg пишет, что в компании ведётся внутреннее тестирование двух моделей Mac с кодовыми именами «Mac 14,13» и «Mac 14,14». Они будут работать на процессорах M2 Max и пока не представленном официально M2 Ultra.
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Первый является 12-ядерным процессором с 30 графическими ядрами и поддержкой 96 ГБ оперативной памяти. Более мощный чип предназначается для выполнения более тяжёлых задач, вроде редактирования видео и обработки трёхмерной графики. M2 Ultra обладает 24 ядрами CPU и 60 ядрами графического процессора, поддерживая 192 ГБ оперативной памяти. Ещё более дорогой вариант M2 Ultra получит 76 графических ядер.
Эксклюзивная модель Mac Studio работает на процессоре M1 Ultra. Также будет версия этого устройства на M2 Ultra для решения более сложных вычислительных задач.
M3 Pro должен получить значительный прирост производительности за счёт 12 ядер центрального процессора и 18 графического. Этот чип должен производиться на техпроцессе 3 нм TSMC против 5 нм у процессоров предыдущего поколения, пишет Neowin. Также речь идёт о новой модели 15-дюймового ноутбука MacBook Air.