Разработчик надеется продать 10 млн экземпляров игры

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Японская компания Capcom на этой неделе объявила о том, что последняя версия её файтинга Street Fighter 6 за чуть более месяца с момента начала продаж была приобретена свыше 2 млн раз. Все игры этой серии разошлись тиражом более 50 млн экземпляров.

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Разработчики уверены, что успех последней версии игры во многом обусловило появление упрощённой системы управления Modern Control Type. С её помощью даже новички могут проводить специальные атаки. Сюжетный однопользовательский режим World Tour является ещё одним достоинством новой версии игры.

Не стоит забывать и о киберспортивной составляющей успеха Street Fighter 6. В конце месяца стартует соревнование Street Fighter League: Pro-JP 2023, а в августе начнётся Capcom Pro Tour 2023 с общим призовым фондом $2 млн, из которых $1 млн получит победитель.

Первый дополнительный персонаж по имени Rashid будет представлен в игре 20 июля, а ещё три с именами A.K.I., Ed и Akuma будут добавлены в течение первого года существования игры.

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Capcom надеется продать не меньше 10 млн экземпляров Street Fighter 6. Подобный быстрый старт даёт надежду добиться этого результата в течение двух лет, пишет wccftech.